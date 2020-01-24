В Коми на выходных резко похолодает

24 Янв. 2020 2020-01-24T09:06:08+03:00

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На выходных с 25 по 26 января в Коми придут сильные морозы, передает Коми ЦГМС.

На большей части республики в очень холодном арктическом воздухе ночью и утром температура будет понижаться до -25...-32С, местами в северных районах до -35...-38С. Днем ожидается повышение на 5...7С. При этом обойдется без существенных осадков.

И только в Сыктывкаре и южнее характер погоды будет отличаться. В субботу эта часть региона попадет под влияние циклона с запада. Пройдут снегопады. Температура будет неустойчивой, с перепадами. Если в субботу, в зоне действия циклона, ожидается в пределах -5...-12С, то в воскресенье, с его отходом на восток и вторжением арктического воздуха, похолодает на 10С. С морозной погоды начнется и заключительная неделя января.

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ИСТОЧНИК KP.RU