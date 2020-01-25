Следующая неделя в Коми начнется с морозов
В Коми морозы задержатся до середины недели. Уже на всей территории республики ночью и утром они будут усиливаться до -25...-32С, местами до -38С. В Сыктывкаре и окрестностях на фоне роста атмосферного давления также ожидается понижение до -30С. В отдельных районах не исключены морозные туманы. Днем температура будет колебаться в районе -20...-25С, в северо-восточных районах в районе -27...-32С.
Прогнозируется, что днем 29 января под натиском мощного циклона с запада, вместе со снегопадами, усилением ветра, начнется потепление. К концу рабочей недели температура повысится до -5...-12С.
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ИСТОЧНИК KP.RU