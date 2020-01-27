Жители Коми смогут повлиять на работу такси
Жители Коми смогут повлиять на работу городского такси. Предложения принимаются до 31 января 2020 года, передает Минпром.
Документ необходим, чтобы повысить качество услуг таксистов и легализовать их работу. Предложения принимают по электронной почте: o.a.simankova@minprom.rkomi.ru, а также в официальном сообществе ведомства «ВКонтакте»: https://vk.com/minprom11.
Напомним, решение о подписании соглашений между Министерством инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми и всеми сервисами заказа такси Сыктывкара выработано по итогам встречи с сыктывкарскими перевозчиками и руководством компании «Яндекс» 13 ноября 2019 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU