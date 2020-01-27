Жители Коми смогут повлиять на работу такси

27 Янв. 2020 2020-01-27T14:44:16+03:00

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Жители Коми смогут повлиять на работу городского такси. Предложения принимаются до 31 января 2020 года, передает Минпром.

Документ необходим, чтобы повысить качество услуг таксистов и легализовать их работу. Предложения принимают по электронной почте: o.a.simankova@minprom.rkomi.ru, а также в официальном сообществе ведомства «ВКонтакте»: https://vk.com/minprom11.

Напомним, решение о подписании соглашений между Министерством инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми и всеми сервисами заказа такси Сыктывкара выработано по итогам встречи с сыктывкарскими перевозчиками и руководством компании «Яндекс» 13 ноября 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU