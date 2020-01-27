Жителя Коми осудили за то, что он размозжил голову котенка на глазах матери

27 Янв. 2020 2020-01-27T09:31:42+03:00

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28-летний житель Сысольского района зверски убил котенка на глазах матери. Бесчеловечным поступком он хотел показать, что готов лишить жизни и ее. За это мужчину осудили на 2, 5 года колонии строгого режима, пишет БНК.

Как говорится в материалах дела, живодер убил любимого котенка матери, размозжив голову животного об эмалированный бак. Кроме убийства котенка, житель Коми предстал перед судом за угрозу убийством (статья 119 УК РФ) и несколько незначительных краж.

Ближайшие 2,5 года мужчине предстоит провести в колонии строгого режима. Полтора года из этого срока он отбудет по статье за жестокое обращение с животными (245 статья УК РФ).

Кстати, 245 статью УК РФ зоозащитники ранее считали фактически неработающей. Присуждение по ней реального срока, с отбыванием наказания в колонии строго режима, вызвало общественный резонанс.

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ИСТОЧНИК KP.RU