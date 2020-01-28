«Кидалась под колеса, а потом легла на дорогу». В Ухте в ДТП пострадала странная женщина

28 Янв. 2020 2020-01-28T12:36:18+03:00

Очевидцы утверждают, что дама сознательно бросалась на авто, чтобы выпросить деньги на бутылку

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26 января женщина-пешеход переходила дорогу по улице Бушуева в Ухте и попала под Nissan. В результате столкновения она получила травмы различной степени тяжести, сообщает ГИБДД по Коми. Жители города не согласны с официальной версией. Они утверждают, что дама сознательно кидалась на авто, чтобы выпросить деньги на бутылку.

- Никуда женщина не бежала. Есть очевидцы, что она просто легла на дорогу. Таким способом ухтинка привлекала внимание, чтобы стрельнуть денег на бутылку, - рассказала Нина П.

- Сначала кидалась под колеса всем проезжающим мимо авто, а потом и вовсе легла на дорогу. Была не совсем в адекватном состоянии, - вторит ей Татьяна .

Фото ГИБДД по Коми

Отметим также, что по официальной версии 41-летняя ухтинка пострадала в результате наезда 38-летнего водителя Nissan. Дама серьезно пострадала, она получила черепно-мозговую травму, ушиб поясничного отдела позвоночника и травму головы. Горожанка была госпитализирована с места аварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU