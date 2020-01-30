Кому не придут счета за вывоз мусора в Коми в январе
Публикуем список населенных пунктов
Жители отдаленных сел, деревень и поселков в Коми не будут платить за вывоз ТКО в январеФото: Альберт ДЗЕНЬ
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Жителей некоторых населенных пунктов в Коми освободили от отплаты счетов за вывоз мусора. Причина неоказание услуги.
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ИСТОЧНИК KP.RU