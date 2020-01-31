На выходных в Коми ослабнут морозы

31 Янв. 2020 2020-01-31T09:07:22+03:00

Хотя температура будет все равно ниже нормы

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Во время первых февральских выходных в Коми отступят сильные морозы, сообщает Коми ЦГМС. Но температура все равно будет на 2-4С ниже климатической нормы.

Ожидается, что самыми холодными станут северные и центральные районы. Под влиянием гребня арктического антициклона в ночные часы температура будет понижаться до -22...-27С, на северо-западе до -35С. Дневная температура будет удерживаться я в пределах -15...-22С.

Несмотря на повышенный фон атмосферного давления везде пройдет небольшой снег, только в Воркутинском районе — без осадков, но с порывами ветра до 12-14 м/с. Южные районы, под влиянием циклона с юго-запада, также не останутся без снега. Здесь по меркам начала февраля, морозы прогнозируются небольшие. По ночам до -15С, при прояснении до -23С, днем от -5С до -12С.

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ИСТОЧНИК KP.RU