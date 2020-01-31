2020-01-31T10:51:54+03:00
Общество

В Коми добыли огромного матерого волка

Вес хищника 50 килограмм
Дарья ЮДИНА
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Фото со страницы Андрея Пиминова "ВКонтакте"Фото со страницы Андрея Пиминова "ВКонтакте"
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Охотник Игорь Вихристюк в селе Выльгорт за зиму поймал второго волка. Серый хищник попался в капкан. Волк матерый и огромный: весит 50 килограмм, возраст — примерно 12 лет. Клыки стерты до корней.

— 27 января в 4.30 такой же волк ходил в Кочпоне. Его с помощью автомобиля отогнали к Сысоле. Перебежал реку, лесом ушёл в сторону Максаковки, написано в посте.

Напомним, что недавно в Усть-Вымском районе охотники отстрелили сразу трех волков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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