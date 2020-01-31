В Коми добыли огромного матерого волка
Охотник Игорь Вихристюк в селе Выльгорт за зиму поймал второго волка. Серый хищник попался в капкан. Волк матерый и огромный: весит 50 килограмм, возраст — примерно 12 лет. Клыки стерты до корней.
— 27 января в 4.30 такой же волк ходил в Кочпоне. Его с помощью автомобиля отогнали к Сысоле. Перебежал реку, лесом ушёл в сторону Максаковки, написано в посте.
Напомним, что недавно в Усть-Вымском районе охотники отстрелили сразу трех волков.
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ИСТОЧНИК KP.RU