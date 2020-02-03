То тепло, то холод: погода в Коми будет нестабильной

3 Февр. 2020 2020-02-03T09:24:02+03:00

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В первую рабочую неделю февраля погода в республике будет все также неустойчивой, сообщает Коми ЦГМС.

В первую половину недели наш регион будет находиться под влиянием обширного атлантического циклона с низким атмосферным давлением. В Сыктывкаре давление вновь приблизится к экстремально низкому значению. На всей территории пройдут снегопады, местами с усилением ветра и метелью. С юго-западными ветрами будет поступать очень теплый атлантический воздух. В большинстве районов установится аномально теплая погода с температурой на 10-12С выше нормы. В ночные часы ожидается -5...-12 С, в дневные — 0...-5С.

Холоднее будет в приполярных районах и в Заполярье. Там по ночам будет в пределах -17...-22С, днем — -10...-15С, это в среднем на 4С теплее обычного. Тепло продержится недолго: уже в среду днем с северным ветром начнет поступать холодный арктический воздух, что приведет к усилению морозов. Велика вероятность, что к концу рабочей недели в ночные часы установятся 20-ти градусные морозы, дневная температура будет в пределах -15...-22С.

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ИСТОЧНИК KP.RU