2020-02-04T09:52:42+03:00
Общество

Пропавшего в Усинске мужчину нашли закопанным в сугробе

Его убил знакомый обухом по голове
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото vk.comФото vk.com
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Мужчину, который пропал в Усинске, убили топором, уточняют в СУ СК России по Коми.

Как сообщают следователи, пропавший уроженец Княжпогостского района 25 января приехал в Усинск, чтобы купить машину у знакомого. Однако после того, как мужчина приехал в город, на связь он больше не выходил. Обеспокоенная мама пропавшего обратилась в полицию.

Следователи в короткое время установили, что пропавший и его знакомый поехали на машине в район Верхне-Колвинского месторождения. По дороге они повздорили, знакомый ударил мужчину по голове обухом топора, а затем закопал в сугробе и скрылся с места происшествия.

- В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия. В отношении него следователем в суд будет направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщают следователи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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