Пропавшего в Усинске мужчину нашли закопанным в сугробе
Мужчину, который пропал в Усинске, убили топором, уточняют в СУ СК России по Коми.
Как сообщают следователи, пропавший уроженец Княжпогостского района 25 января приехал в Усинск, чтобы купить машину у знакомого. Однако после того, как мужчина приехал в город, на связь он больше не выходил. Обеспокоенная мама пропавшего обратилась в полицию.
Следователи в короткое время установили, что пропавший и его знакомый поехали на машине в район Верхне-Колвинского месторождения. По дороге они повздорили, знакомый ударил мужчину по голове обухом топора, а затем закопал в сугробе и скрылся с места происшествия.
- В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия. В отношении него следователем в суд будет направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщают следователи.
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ИСТОЧНИК KP.RU