В некоторых муниципалитетах Коми отменили занятия для школьников

7 Февр. 2020 2020-02-07T08:36:11+03:00

В некоторых муниципалитетах Коми отменили занятия для учеников начальных классов Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

Где объявили актированный день

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Сегодня в некоторых муниципалитетах Коми объявили актированный день. Так, на занятия не пойдут ученики 1-4 классов в Сыктьывкаре и Сыктывдинском районе.

В Воркуте, где зафиксировали температуру в -28С и юго-западный ветер 5 м/с, решили отменить занятий в школах для учащихся с 1-го по 5-ый класс.

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ИСТОЧНИК KP.RU