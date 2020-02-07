В некоторых муниципалитетах Коми отменили занятия для школьников
Где объявили актированный день
В некоторых муниципалитетах Коми отменили занятия для учеников начальных классовФото: Наталия БЕШКАРЕВА
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Сегодня в некоторых муниципалитетах Коми объявили актированный день. Так, на занятия не пойдут ученики 1-4 классов в Сыктьывкаре и Сыктывдинском районе.
В Воркуте, где зафиксировали температуру в -28С и юго-западный ветер 5 м/с, решили отменить занятий в школах для учащихся с 1-го по 5-ый класс.
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ИСТОЧНИК KP.RU