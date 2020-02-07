В Сыктывкаре нашли родных бабушки, потерявшей память

7 Февр. 2020 2020-02-07T10:10:52+03:00

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Вчера в Сыктывкаре в одном из магазинов сети «Пятерочка» нашли бабушку в халате и куртке, которая не помнила ни своего имени, ни родных. Пожилая женщина говорила только на коми языке. Неравнодушные люди организовали поиски родных. Вечером 6 февраля республиканский поисковой отряд «Лиза Алерт» сообщил, что родственников старушки нашли, все хорошо.

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ИСТОЧНИК KP.RU