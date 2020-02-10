Жителей Коми ждет аномально теплая погода

10 Февр. 2020 2020-02-10T09:55:32+03:00

Температура будет выше нормы на 10…15С

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Синоптики Коми ЦГМС рассказали, какой будет погода 10-14 февраля в республике.

Ожидается, что она будет аномально теплой с температурным фоном на 10...15С выше обычного. В понедельник под влиянием глубокого атлантического циклона атмосферное давление будет интенсивно падать, температура воздуха резко повышаться. Перемены будут сопровождаться снегом, мокрым снегом, усилением ветра, местами метелью.

На неделе преобладающие значения температуры составят от -3С до -8С, но во вторник и среду показания термометров могут приблизится к нулевой отметке.

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ИСТОЧНИК KP.RU