2020-02-10T09:55:32+03:00
Общество

Жителей Коми ждет аномально теплая погода

Температура будет выше нормы на 10…15С
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Синоптики обещают осадки в КомиСиноптики обещают осадки в КомиФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Синоптики Коми ЦГМС рассказали, какой будет погода 10-14 февраля в республике.

Ожидается, что она будет аномально теплой с температурным фоном на 10...15С выше обычного. В понедельник под влиянием глубокого атлантического циклона атмосферное давление будет интенсивно падать, температура воздуха резко повышаться. Перемены будут сопровождаться снегом, мокрым снегом, усилением ветра, местами метелью.

На неделе преобладающие значения температуры составят от -3С до -8С, но во вторник и среду показания термометров могут приблизится к нулевой отметке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Во время экстренной посадки самолета в аэропорту Усинска не работала система точного наведения на полосу

Компания «Utair» уже отменила завтрашний рейс из Москвы в Усинск (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Названа кандидатура будущего руководителя Эжвы
Пенсионеры из Серегово жалуются на отсутствие фельдшера
Ростехнадзор бездействовал на шахте в Ухте, где на пожаре погибли два человека
Жителей Коми ждет аномально теплая погода
ЧП с Boeing аэропорт Усинска работает в штатном режиме
Лыжники из Коми заняли весь пьедестал на Континентальном Кубке
В Коми ученые выведут новые сорта картофеля
В Микуни столкнулись две иномарки: погибла женщина
Сыктывкарские баскетболистки обыграли петербуржских
В Вуктыле из горящего дома эвакуировали 12 человек
Под Сыктывкаром опрокинулся Volkswagen: пострадали два человека
Спортсменка из Коми стала чемпионкой России по пауэрлифтингу
На пожаре в Сыктывкаре погиб мужчина
В Сыктывкаре объявили актированный день
В Сыктывкаре нашли родных бабушки, потерявшей память
Слухи о первом заболевшем коронавирусом в Коми не подтвердились
В воскресенье в Коми резко поменяется погода
В некоторых муниципалитетах Коми отменили занятия для школьников
Свадьба в зеркальную дату