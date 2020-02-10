2020-02-10T12:10:49+03:00
Общество

Ростехнадзор бездействовал на шахте в Ухте, где на пожаре погибли два человека

Прокуратура Коми выявила нарушения законодательства в работе инспекторов
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Ростехнадзор бездействовал на шахте в Коми, где трагически погибли два человека. Прокуратура Коми выявила нарушения законодательства в работе инспекторов, которые контролируют ярегские нефтешахты.

Инспекторы Ухтинского территориального отдела Печорского управления Ростехнадзора ненадлежащим образом выполняли свои обязанности на ярегской нефтешахте, где в конце ноября произошел взрыв. Напомним, что он унес жизни двух горняков, их тела смогли найти только в конце января.

Прокуроры отмечают, что нет никаких документов, подтверждающих, что предписания инспекторов Ростехнадзора об устранении требований безопасности выполнялись. Да и в этих предписаниях отсутствовали сведения о проверке огнетушителей. Кроме того, в журналах контроля отсутствуют отметки об проверке противопожарного оборудования в нефтешахтах. А ведь именно пожар стал причиной трагедии 24 ноября прошлого года. Ко всему прочему, за период времени 2018-2019 годов специалисты не давали оценку владельцу опасных производственных объектов по организации допуска к подземным работам горняков

Руководителю Печорского управления Ростехнадзора внесено представление об устранении нарушений. Материалы дела об административном правонарушении для рассмотрения по существу направлены в Ухтинский городской суд.

Кстати, совсем недавно Печорский Ростехнадзор прославился на всю страну. В январе пьяного замначальника организации полицейские покатали на тележке в столичном аэропорту Внуково. Александр Подколзин был уволен с 23 января.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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