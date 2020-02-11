Браконьер из Печоры заплатит за убийство лосихи

11 Февр. 2020 2020-02-11T11:06:16+03:00

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Верховный суд Республики Коми в апелляционном порядке рассмотрел гражданское дело по иску Печорского природоохранного межрайонного прокурора. Прокурор хотел, чтобы 55-летний местный житель заплатил за браконьерство: тот незаконно застрелил самку лося. Об этом пишет пресс-служба прокуратуры.

Суд установил, что 15 марта 2019 года житель Печорского района, не имевший лицензии и разрешения на добычу охотничьих ресурсов, в лесу у реки Кожва между Лузским нефтяным месторождением и поселком Трубоседъель застрелил самку лося. Вопреки требованиям закона охотился браконьер с использованием снегохода, а также вне установленных сроков охоты, в период, когда животные из-за погодных условий беспомощны и не могут сбежать в случае опасности.

Суд признал браконьера виновным в инкриминируемом деянии и назначил ему наказание в виде штрафа, а также конфисковал принадлежащие ему оружие, снегоход, сани, использовавшиеся при незаконной охоте, а также 125 кг мяса.

В соответствии с методикой исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам, такса от незаконной добычи лося составляет 80 тысяч рублей. При этом если животное добыто в результате незаконной охоты применяется повышающий, пересчетный коэффициент: при добыче самца он равен трем, при добыче самки – пяти.

Печорский природоохранный прокурор обратился в суд с иском о взыскании с браконьера вреда, причиненного охотничьим ресурсам. Печорский горсуд заявленные требования удовлетворил в полном объеме.

Осужденный в добровольном порядке возместил 80 тысяч рублей, а решение суда о взыскании ущерба с учетом повышающего коэффициента оспорил в апелляционном порядке.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Республики Коми разделила правовую позицию природоохранной прокуратуры и оставила решение суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Решение вступило в законную силу. Его фактическое исполнение будет находиться на контроле природоохранной прокуратуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU