Коттедж из Коми попал в десятку самых дорогих загородных домов

11 Февр. 2020 2020-02-11T12:01:41+03:00

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Аналитики ЦИАН составили рейтинг самых дорогих загородных резиденций Северо-Запада России. В список вошел коттедж из Коми. Об этом пишет РБК.

Первое место в рейтинге заняла Ленинградская область с загородным домом стоимостью в 750 млн рублей. На втором месте Санкт-Петербург, где в Сестрорецке за 600 млн рублей продается дом площадью 1552 квадратных метров на участке в 48 соток. «Бронзу» рейтинга получил загородный дом, который продают в Калининградской области за 155,74 млн рублей.

Коми на девятом месте. В республике можно приобрести коттедж в Верхней Максаковке за 25 млн рублей. Общая площадь загородного дома 300 кв. м. Дом деревянный, есть гараж, Санузел внутри здания. В коттедже предусмотрены все удобства: электричество, горячая и холодная вода, газ, отопление, канализация.

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ИСТОЧНИК KP.RU