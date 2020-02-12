Под Усинском ищут рыбака

12 Февр. 2020 2020-02-12T13:27:35+03:00

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Под Усинском ищут 41-летнего рыбака. Вчера он возвращался домой и в районе ручья Ивашью вблизи реки Сыня у него сломался снегоход. Он позвонил жене и сообщил о случившемся. Об этом пишет «Усинск. Онлайн».

Вечером его отправились искать друзья, но у них ничего не получилось. Родные обратились к спасателям.

Сегодня утром двое сотрудников Усинского аварийно-спасательного отряда «СПАС-Коми» регионального Комитета ГО и ЧС выехали на реку Ивашью, что в 30 километрах от города. Со слов спасателей, у мужчины есть с собой палатка и печка. Ночь он провел в лесу.

Поисковики держат с рыбаком связь. По договоренности со спасателями он разведет костер, чтобы спасатели могли ориентироваться на дым. В 11 часов к поискам подключились и добровольцы.

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ИСТОЧНИК KP.RU