Под Усинском ищут рыбака
Под Усинском ищут 41-летнего рыбака. Вчера он возвращался домой и в районе ручья Ивашью вблизи реки Сыня у него сломался снегоход. Он позвонил жене и сообщил о случившемся. Об этом пишет «Усинск. Онлайн».
Вечером его отправились искать друзья, но у них ничего не получилось. Родные обратились к спасателям.
Сегодня утром двое сотрудников Усинского аварийно-спасательного отряда «СПАС-Коми» регионального Комитета ГО и ЧС выехали на реку Ивашью, что в 30 километрах от города. Со слов спасателей, у мужчины есть с собой палатка и печка. Ночь он провел в лесу.
Поисковики держат с рыбаком связь. По договоренности со спасателями он разведет костер, чтобы спасатели могли ориентироваться на дым. В 11 часов к поискам подключились и добровольцы.
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ИСТОЧНИК KP.RU