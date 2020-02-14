2020-02-14T08:26:13+03:00
Общество

На выходных в Коми погода будет спокойной

Синоптики прогнозируют температуру выше нормы
Дарья ЮДИНА
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Источник: Архив "КП"Источник: Архив "КП"
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Эти выходные в Коми будут спокойными в плане погоды. Пройдет небольшой снег. И при слабом, но устойчивом юго-западном ветре сохранится положительная температурная аномалия 6-8С: дневная температура составит -5...-10С, но накануне ночью похолодает до -14...-19С. Об этом сообщают синоптики Коми ЦГМС.

Погодное безмятежье будет кратковременным, и в воскресенье очередной атлантический циклон покажет характер: слабый ветер сменится умеренным, и днём потеплеет, в среднем, до -3...-8С.

Начало недели ознаменуется уже резким ухудшением погодных условий: под влиянием циклона с очень низким давлением в центре пройдёт умеренный и сильный снег, мокрый снег, на западе республики — с дождём, порывы южного ветра по территории составят 16-21 м/с, местами метель.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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