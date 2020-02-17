2020-02-17T09:07:34+03:00
Общество

Рабочая неделя в Коми начнется со штормового предупреждения

Погода подготовила неприятные сюрпризы для жителей республики
Дарья ЮДИНА
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Погода на этой неделе не будет ласковой к жителям КомиПогода на этой неделе не будет ласковой к жителям КомиФото: Евгения ГУСЕВА
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Период спокойной погоды в Коми в понедельник резко сменится штормовым: виноват обширный северо-атлантический циклон с очень низким атмосферным давлением в центре. Он до конца недели будет определять погоду в Коми, смещаясь по акваториям северных морей. Основной удар стихии придётся на понедельник-вторник, когда юго-западный ветер в порывах будет достигать 16-21 метров в секунду. Разбушевавшийся ветер будут сопровождать обильные осадки в виде мокрого снега и дождя, местами не исключена и метель. Жители республики прочувствуют на себе капризы погоды с раннего утра понедельника: сегодня объявили экстренное предупреждение из-за ветра с порывами 17-22 м/с и сильного снега. Вместе с тем, температура приблизится к рекордным значениям для этих дней: воздух прогреется до 0С, а местами не исключены рекордные +2...+4С. Но уже со среды активность циклона пойдёт на убыль, ветер постепенно стихнет, осадки станут небольшими. В четверг-пятницу, с прохождением атмосферного фронта, начнётся похолодание: в течение суток уже ожидается -2...-7С, на севере республики — до -13С. Предыдущий рекорд тепла февраля в столице региона — за 1990 годом, когда температура достигла отметки в +3.8С, а в аналогичные дни максимум составлял +2.0С, — с большой вероятностью этот суточный рекорд может перекрыться. Об этом сообщает Коми ЦГМС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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