Предприниматели Коми в ступоре. Почему за коробочку отходов требуют платить как за четыре контейнера?

18 Февр. 2020 2020-02-18T09:38:29+03:00

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Предприниматели пытались выяснить отношения с «Ухтажилфондом» на специальном круглом столе, который прошел в Торгово-промышленной палате в Сыктывкаре 7 февраля. К общему консенсусу они не пришли, пишет газета «Трибуна».

В начале круглого стола директор «Ухтажилфонда» Дмитрий Кондратенков посетовал, что предприниматели в Коми занижают объемы отходов, поэтому предприятие вывозит мусора больше, чем положено. Представители бизнес-сообщества буквально потеряли дар речи после такого обвинения. Самый яркий пример привела на совещании хозяйка ювелирного салона. По ее словам, за месяц в салоне скапливается маленькая коробка пакетиков из-под украшений, а оплачивать заставляют как за вывоз четырех контейнеров. И подобных примеров оказалось множество. Почему так получается, «Ухтажилфонд» ответить не смог.

Откуда же взялись нормативы на вывоз? Начальник Управления энергосбережения, контроля и регулирования цен в непроизводственной сфере МинЖКХ Дмитрий Коротич сказал, что нормативы ввели на основании замеров, которые провели еще до начала мусорной реформы! Да, возможны корректировки, актуализировать замеры должны органы местного самоуправления. Как оказалось, у муниципалитетов до этого руки не доходят. В итоге, кто и когда будет проверять мусорные контейнеры возле торговых точек, дабы определить (вероятно, на глазок?) эти объемы — так и осталось за рамками «круглого стола».

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ИСТОЧНИК KP.RU