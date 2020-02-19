2020-02-19T17:03:25+03:00
Общество

ФСБ задержала в Воркуте крупного наркодилера

Он причастен к созданию канала поставок наркотических средств из Санкт-Петербурга в Коми
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото УФСБФото УФСБ
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Сотрудники УФСБ России по Коми задержали воркутинца, который причастен к созданию межрегионального канала поставок наркотических средств из Санкт-Петербурга в Коми.

В ведомстве сообщили, что у жителя заполярного города обнаружили и изъяли из незаконного оборота 1 килограмм наркотического средства — метамфетамина.

В отношении наркоторговца УФСБ России по Коми возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). В отношении задержанного решается вопрос об избрании меры пресечения.

- В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на сбор доказательств по уголовному делу, установление лиц, причастных к поставке в регион наркотических средств, выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта, - рассказали в УФСБ по Коми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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