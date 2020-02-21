В Коми на выходных придет метель

21 Февр. 2020 2020-02-21T08:36:22+03:00

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Синоптики Коми ЦГМС рассказали, какой будет погода на праздничных выходных в республике.

22 февраля в очередной раз территория попадет под влияние мощного североатлантического циклона. Ожидается южный, юго-западный ветер порывами 15-18 м/с, на крайнем севере до 25 м/с, снег, метель. Температура по-прежнему будет в пределах от 0С до -5С. Только в субботу в большинстве районов ожидается повышение до+2С.

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ИСТОЧНИК KP.RU