За 2019 год в Коми совершили более 16 тысяч преступлений

21 Февр. 2020 2020-02-21T13:28:49+03:00

В республике за прошлый год зафиксировали больше 16 тысяч преступлений Фото: Евгения ГУСЕВА

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«News.ru» на основе данных МВД России составили рейтинг самых опасных регионов страны. Коми в верхушку рейтинга не вошла: за год в республике совершило больше 16 тысяч преступлений.

Для сравнения: лидером рейтинга стала Москва, в которой за прошлый год совершили 142 тысячи преступлений. За ней следуют Московская область (77 тысяч) и Краснодарский край (71,5 тысячи).

В топ-5 «самых преступных» регионов России попали Челябинская область (66,5 тысячи) и Ростовская область (60,9 тысячи).

Вместе с тем меньше всего преступлений было в Ненецком (754) и Чукотском (775) автономных округах. А также в Ингушетии (1,8 тысячи), Калмыкии (2,8 тысячи) и Магаданской области (2,8 тысячи).

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ИСТОЧНИК KP.RU