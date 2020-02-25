В Комистате рассказали, сколько времени жители Коми потратили на работу в прошлом году
Комистат подсчитал, сколько времени жители Коми провели за работой в прошлом году. Оказалось, что в среднем обитатели северного региона тратят на рабочий день 6,6 часов.
По сравнению с 2018 годом жители Коми стали работать на 0,1% времени меньше. Так, в прошлом году каждый в среднем отработал 1627,7 часа, а в позапрошлом эта цифра составляла 1628,1.
Согласно статистике, меньше всех трудились научные работники, продавцы и строители, а больше всех - работники сферы обслуживания и финансисты. Надо отметить, что в расчет специалисты Комистата брали только официально трудоустроенных жителей региона.
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ИСТОЧНИК KP.RU