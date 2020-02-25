Кому не придут счета за вывоз мусора в Коми в феврале

25 Февр. 2020 2020-02-25T10:58:02+03:00

Жителям некоторых населенных пунктов Коми не придется платить за вывоз мусора в феврале Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В списке больше всего деревень и сел из Троицко-Печорского района

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Региональной оператор по обращению с ТКО «Ухтажилфонд» рассказал, кому не придут счета за вывоз мусора в феврале. Причина - неоказание услуг.

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ИСТОЧНИК KP.RU