Кому не придут счета за вывоз мусора в Коми в феврале
В списке больше всего деревень и сел из Троицко-Печорского района
Жителям некоторых населенных пунктов Коми не придется платить за вывоз мусора в февралеФото: Альберт ДЗЕНЬ
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Региональной оператор по обращению с ТКО «Ухтажилфонд» рассказал, кому не придут счета за вывоз мусора в феврале. Причина - неоказание услуг.
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ИСТОЧНИК KP.RU