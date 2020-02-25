2020-02-25T10:58:02+03:00
Общество

Кому не придут счета за вывоз мусора в Коми в феврале

В списке больше всего деревень и сел из Троицко-Печорского района
Дарья ЮДИНА
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Жителям некоторых населенных пунктов Коми не придется платить за вывоз мусора в февралеЖителям некоторых населенных пунктов Коми не придется платить за вывоз мусора в февралеФото: Альберт ДЗЕНЬ
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Региональной оператор по обращению с ТКО «Ухтажилфонд» рассказал, кому не придут счета за вывоз мусора в феврале. Причина - неоказание услуг.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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