Сыктывкарские подростки объяснили, почему они бесцельно бродят в ТРЦ

26 Февр. 2020 2020-02-26T07:52:24+03:00

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В Сыктывкаре полицейские и общественники прошлись по крупных торговым центрам - излюбленным местам времяпровождения подростков.

Пресс-служба МВД по Коми сообщает, что подростки заполоняют ТРЦ столицы Коми каждый день с 14:00 и до закрытия. Они сидят в кафе, в коридорах на скамейках. Все бы ничего, если бы не вызывающее поведение. Охранники торговых центров попросили стражей правопорядка патрулировать не только улицы, но и ТРЦ.

Сами подростки признались общественникам и сотрудникам комиссии по делам несовершеннолетних, что «им просто некуда пойти». Участники рейда сошлись на том, что в случае хулиганства охранникам следует сразу же вызывать полицию.

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ИСТОЧНИК KP.RU