2020-02-26T13:23:12+03:00
Звезды

В Ижме повар из Италии будет метать топор и прыгать через нарты

В районе начался второй день съемок передачи «Поедем, поедим»
Дарья ЮДИНА
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Фото пресс-службы администрации Ижемского районаФото пресс-службы администрации Ижемского района
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В Ижме начался второй день съемок передачи НТВ «Поедем, поедим». Сегодня на главной площади села ведущий передачи Федерико Арнальди вместе с самодеятельными артистами водил хороводы под гармонь и изучал элементы традиционного праздника Луда. Итальянец поменял теплую куртку на малицу, в которой проведет целый день. Об этом пишет пресс-служба ижемской администрации.

Позже воспитанники районного детского центра покажут мастер-класс по северному многоборью. Федерико Арнальди попробует прыгнуть через нарты, метнуть аркан и топор на дальность. Затем съемочная группа отправится в деревню Вертеп, где ижемки расскажут о секретах выпекания коми шанег.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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В Ижме повар из Италии будет метать топор и прыгать через нарты
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