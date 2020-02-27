2020-02-27T09:35:23+03:00
Общество

В Сыктывкаре у дома в центре города нашли тело женщины

Погибшая была без обуви и лежала лицом вверх
Анастасия МАШКАЛЕВА
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СУ СК России по Коми расследует обстоятельства гибели женщины, тело которой нашли у дома №42 на улице Димитрова.

Как сообщает пресс-служба ведомства, погибшую у дома № 42 нашли прохожие 23 февраля и вызвали полицию. Погибшая была без обуви и лежала лицом вверх.

Назначены все необходимые экспертизы для установления точных причин смерти. Также выясняются обстоятельства произошедшего, предварительно известно, что признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. По итогам проверки будет назначено необходимое решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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