В Сыктывкаре у дома в центре города нашли тело женщины

27 Февр. 2020 2020-02-27T09:35:23+03:00

Погибшая была без обуви и лежала лицом вверх

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СУ СК России по Коми расследует обстоятельства гибели женщины, тело которой нашли у дома №42 на улице Димитрова.

Как сообщает пресс-служба ведомства, погибшую у дома № 42 нашли прохожие 23 февраля и вызвали полицию. Погибшая была без обуви и лежала лицом вверх.

Назначены все необходимые экспертизы для установления точных причин смерти. Также выясняются обстоятельства произошедшего, предварительно известно, что признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. По итогам проверки будет назначено необходимое решение.

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Правда, точная сумма не называется. Доподлинно известно лишь то, что она покроет все расходы (подробности).

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СК проводит проверку (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU