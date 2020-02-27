В Сыктывкаре из психбольницы сбежали шестеро пациентов

27 Февр. 2020 2020-02-27T16:01:15+03:00

Полицейские задержали их по горячим следам через несколько часов

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В среду, 26 февраля, около 22:20 один из пациентов психиатрической клиники Сыктывкара, угрожая ножом, похитил деньги медиков и сбежал, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

Вместе с ним медучреждение покинули еще пять пациентов. Полицейские незамедлительно начали розыск беглецов. Через четыре часа в дежурную часть поступило сообщение о том, что в одном из развлекательных заведений столицы неизвестные похитили деньги и алкоголь. Оказалось, что это были сбежавшие пациенты клиники. Затем, как уточняет МВД, мужчины переместились к дому по улице Новоселов в Эжве.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых в совершении преступлений в одной из квартир дома. Все шестеро мужчин в возрасте от 27 до 37 лет ранее привлекались к уголовной ответственности. Возбуждены уголовные дела по статьям 161 (грабеж) и 162 (разбой) УК РФ. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, - сообщает источник "КП-Коми".

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ИСТОЧНИК KP.RU