2020-02-28T13:29:10+03:00
Общество

Коми на выходных ждут снегопады, дожди и перепады температуры

Смена календарных сезонов хорошо взбодрит жителей республики
Дарья ЮДИНА
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В Коми на выходных погода будет ненастнойВ Коми на выходных погода будет ненастнойФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Смена календарных сезонов в республике произойдет под влиянием активного циклона с ненастной погодой, сообщает Коми ЦГМС.

Ожидаются обильные снегопады и дожди. Усилится южный ветер 7-12 м/с с порывами 16-21 м/с. 29 февраля на крайнем северо-востоке ветер усилится до 10-15 м/с, с порывами 22-27 м/с. Вероятны метели.

В субботу в большинстве районов потеплеет до +3...-2С. А в первый день весны температура немного понизится: ночью до -4...-9С, днем от 0...-5С.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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