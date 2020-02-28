2020-02-28T13:27:06+03:00
Общество

Суд наказал мэрию Сыктывкара за нечищеные дворовые проезды

Городскую администрацию оштрафовали на 100 тысяч рублей
Дарья ЮДИНА
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Сыктывкарскую мэрию оштрафовали из-за нечищенных дворовых проездов и отсутствие фонарейСыктывкарскую мэрию оштрафовали из-за нечищенных дворовых проездов и отсутствие фонарейФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Городскую администрацию Сыктывкара привлекли к административной ответственности за нечищеные дворовые проезды и плохое уличное освещение. Суд в качестве наказания назначил мэрии штраф в 100 тысяч рублей.

17 февраля в сыктывкарское управление ГИБДД поступило обращение от горожанки. Женщина пожаловалась на нечищеные дворовые проезды между домами на Октябрьском проспекте и отсутствие нормального уличного освещения. Полиция проверила указанные в жалобе места. Оказалось, что претензии горожанки небезосновательны.

Мировой судья Кутузовского судебного участка признал администрацию виновной в совершении административного правонарушения и назначил ей наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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