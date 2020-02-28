Коми вошла в число лидеров-регионов по продаже алкоголя
Центр исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) составил рейтинг регионов по легальным продажам алкоголя в 2019 году, пишет «RT». Коми заняла в нем второе место.
В республике на душу населения в 2019 году пришлось по 10,6 литра. В Сахалинской области - 11 литров и этот регион с небольшим отрывом занял первое место в рейтинге. На третьем месте Магаданская область (10,5 литров). Меньше всего алкоголя продали в Чечне (0,09 литра).
В пресс-службе Росалкогольрегулирования уточнили, что статистика ЕГАИС отображает информацию об объёме розничных продаж алкогольной продукции в части как маркированного алкоголя (крепостью свыше 9%), так и пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.
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ИСТОЧНИК KP.RU