Республика Коми оказалась последней в рейтинге устойчивого развития регионов
В последний год Республика Коми является замыкающей в оценочных списках, посвященных благосостоянию регионов. Рейтинг устойчивого развития «Полярный индекс» не стал исключением.
Рейтинг представили его составители – Проектный офис развития Арктики и экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова в Центре исследования экономических проблем развития Арктики МГУ.
Мурманская область вновь продемонстрировала наилучшее соотношение показателей устойчивого развития. Второе место занял Ямало-Ненецкий автономный округ, который с прошлого года поднялся в рейтинге на два пункта, третье — Республика Саха (Якутия), которая опустилась на один пункт. Последнее место в рейтинге устойчивости (с существенным отрывом от Чукотского округа) заняла Республика Коми, которая разместилась на 9 месте.
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ИСТОЧНИК KP.RU