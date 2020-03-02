Республика Коми оказалась последней в рейтинге устойчивого развития регионов

2 Март 2020 2020-03-02T16:31:41+03:00

Эксперты считают, что наш регион не совсем устойчивый

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В последний год Республика Коми является замыкающей в оценочных списках, посвященных благосостоянию регионов. Рейтинг устойчивого развития «Полярный индекс» не стал исключением.

Рейтинг представили его составители – Проектный офис развития Арктики и экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова в Центре исследования экономических проблем развития Арктики МГУ.

Мурманская область вновь продемонстрировала наилучшее соотношение показателей устойчивого развития. Второе место занял Ямало-Ненецкий автономный округ, который с прошлого года поднялся в рейтинге на два пункта, третье — Республика Саха (Якутия), которая опустилась на один пункт. Последнее место в рейтинге устойчивости (с существенным отрывом от Чукотского округа) заняла Республика Коми, которая разместилась на 9 месте.

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ИСТОЧНИК KP.RU