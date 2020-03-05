2020-03-05T11:16:13+03:00
Общество

Коми стала вторым регионом в СЗФО по рождаемости

На первом месте — Ненецкий автономный округ
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Коми заняла второе место сред регионов СЗФО по суммарному коэффициенту рождаемостиКоми заняла второе место сред регионов СЗФО по суммарному коэффициенту рождаемостиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Коми попала в число лучших регионов Северо–Запада по суммарному коэффициенту рождаемости за 2019 год, сообщает пресс-служба главы республики.

В нашем регионе суммарный коэффициент рождаемости — число детей в расчёте на одну женщину — составил 1,58. Среди регионов СЗФО Республика Коми находится на втором месте после Ненецкого автономного округа.

На протяжении последних лет Коми сохраняет ведущие позиции по суммарному коэффициенту рождаемости в СЗФО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как записать ребенка в первый класс в Коми

Полезная информация для родителей (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Работники сыктывкарского морга ответили в суде за то, что перепутали тела
В Сыктывкаре собирают деньги на лечение собаки, которую потрепал волк
Мэрия Сыктывкара отреагировала на жалобы горожан о гололеде
Коми стала вторым регионом в СЗФО по рождаемости
Сыктывкарец три года получал пенсию за умершего в другой стране отца
Температура выше нормы: какой будет погода в марте в Коми
В сыктывкарском бассейне откачали мужчину, ушедшего на дно из-за эпилепсии
В Усинске во время пожара погиб мужчина
В Сыктывкаре на ремонт дорог потратят более 100 млн рублей
На жительницу Печоры напал бешеный заяц
В Сыктывкаре на 9 мая крутое шоу покажет пилотажная группа «Русь»
Республика Коми оказалась последней в рейтинге устойчивого развития регионов
Осадки и аномальное тепло: прогноз на первые дни марта в Коми
Под Ухтой столкнулись три авто: пострадали женщина и ребенок
Лыжник из Коми помог сборной России завоевать «бронзу»
Воркутинское кольцо перекрывали на шесть часов
В ДТП под Ухтой пострадали четыре человека
Лыжник из Коми занял четвертое место на Кубке мира