Коми стала вторым регионом в СЗФО по рождаемости
На первом месте — Ненецкий автономный округ
Коми заняла второе место сред регионов СЗФО по суммарному коэффициенту рождаемостиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Коми попала в число лучших регионов Северо–Запада по суммарному коэффициенту рождаемости за 2019 год, сообщает пресс-служба главы республики.
В нашем регионе суммарный коэффициент рождаемости — число детей в расчёте на одну женщину — составил 1,58. Среди регионов СЗФО Республика Коми находится на втором месте после Ненецкого автономного округа.
На протяжении последних лет Коми сохраняет ведущие позиции по суммарному коэффициенту рождаемости в СЗФО.
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ИСТОЧНИК KP.RU