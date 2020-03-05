Коми стала вторым регионом в СЗФО по рождаемости

5 Март 2020 2020-03-05T11:16:13+03:00

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Коми попала в число лучших регионов Северо–Запада по суммарному коэффициенту рождаемости за 2019 год, сообщает пресс-служба главы республики.

В нашем регионе суммарный коэффициент рождаемости — число детей в расчёте на одну женщину — составил 1,58. Среди регионов СЗФО Республика Коми находится на втором месте после Ненецкого автономного округа.

На протяжении последних лет Коми сохраняет ведущие позиции по суммарному коэффициенту рождаемости в СЗФО.

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ИСТОЧНИК KP.RU