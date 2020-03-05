В Сыктывкаре собирают деньги на лечение собаки, которую потрепал волк
Волонтеры приюта «Друг» собирают деньги, чтобы помочь собаке, которая пострадала в схватке с волком. Пост о сборе денег появился в группе приюта «ВКонтакте».
Собака по кличке Гиена серьезно пострадала, сцепившись с серым хищником. Неравнодушные люди привезли её из Пажги в Сыктывкар.
Не проходите мимо беды этой чудной и храбрый девочки. Она очень хочет жить, уже доказала это. Теперь её здоровье в наших руках, пишут волонтеры.
Перевести деньги можно карту Сбербанка (номер 5336 6903 2064 6021, получатель Маргарита Васильевна К.) либо с помощью мобильного банка по номеру 89042341772 (с пометкой «Гиене»).
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ИСТОЧНИК KP.RU