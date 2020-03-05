В Сыктывкаре собирают деньги на лечение собаки, которую потрепал волк

5 Март 2020 2020-03-05T14:29:01+03:00

Гиене пришлось несладко в неравном бою с волком. Фото из группы приюта "Друг" "ВКонтакте"

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Волонтеры приюта «Друг» собирают деньги, чтобы помочь собаке, которая пострадала в схватке с волком. Пост о сборе денег появился в группе приюта «ВКонтакте».

Собака по кличке Гиена серьезно пострадала, сцепившись с серым хищником. Неравнодушные люди привезли её из Пажги в Сыктывкар.

Не проходите мимо беды этой чудной и храбрый девочки. Она очень хочет жить, уже доказала это. Теперь её здоровье в наших руках, пишут волонтеры.

Перевести деньги можно карту Сбербанка (номер 5336 6903 2064 6021, получатель Маргарита Васильевна К.) либо с помощью мобильного банка по номеру 89042341772 (с пометкой «Гиене»).

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ИСТОЧНИК KP.RU