В Сыктывкаре отменили концерт в честь Крыма из-за коронавируса
В Сыктывкаре в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой отменили концерт в честь присоединения Крыма, пишет пресс-служба администрации Сыктывкара.
Концерт планировали провести 15 марта на Театральной площади столицы Коми. Так что в этом году сыктывкарцы останутся без традиционных песнопений в честь вхождения полуострова в состав России.
Ситуация с отменой мероприятий в Сыктывкаре не уникальна. По всему миру закрываются музеи, театры, отменяются спектакли и концерты, переносятся международные ярмарки и фестивали.
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ИСТОЧНИК KP.RU