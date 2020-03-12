В Сыктывкаре отменили концерт в честь Крыма из-за коронавируса

12 Март 2020 2020-03-12T17:23:11+03:00

Ситуация с отменой мероприятий из-за инфекции в столице Коми не уникальна

Изменить размер текста: A A

В Сыктывкаре в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой отменили концерт в честь присоединения Крыма, пишет пресс-служба администрации Сыктывкара.

Концерт планировали провести 15 марта на Театральной площади столицы Коми. Так что в этом году сыктывкарцы останутся без традиционных песнопений в честь вхождения полуострова в состав России.

Ситуация с отменой мероприятий в Сыктывкаре не уникальна. По всему миру закрываются музеи, театры, отменяются спектакли и концерты, переносятся международные ярмарки и фестивали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Полуостров всегда был наш»: о чем говорили сыктывкарцы на концерте в честь присоединения Крыма

17 марта состоялся фестиваль в честь пятой годовщины присоединения полуострова к России (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU