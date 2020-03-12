2020-03-12T17:23:11+03:00
Общество

В Сыктывкаре отменили концерт в честь Крыма из-за коронавируса

Ситуация с отменой мероприятий из-за инфекции в столице Коми не уникальна
Анастасия МАШКАЛЕВА
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В Сыктывкаре в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой отменили концерт в честь присоединения Крыма, пишет пресс-служба администрации Сыктывкара.

Концерт планировали провести 15 марта на Театральной площади столицы Коми. Так что в этом году сыктывкарцы останутся без традиционных песнопений в честь вхождения полуострова в состав России.

Ситуация с отменой мероприятий в Сыктывкаре не уникальна. По всему миру закрываются музеи, театры, отменяются спектакли и концерты, переносятся международные ярмарки и фестивали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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