2020-03-24T10:05:45+03:00
Общество

В Сыктывкаре трехлетний малыш отравился настойкой боярышника

Мальчика оставили без присмотра
Анастасия МАШКАЛЕВА
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В Сыктывкаре трехлетний малыш отравился настойкой боярышника, когда его оставили без присмотра. К счастью, с мальчиком уже все хорошо, его выписали домой.

Ребенка госпитализировали в отделение педиатрии Республиканской детской клинической больницы, где он пробыл с 19-го по 20-е марта. Его состояние врачи оценивали как средней степени тяжести, пишет Комиинформ.

Резонансным случаем заинтересовались в полиции. Стражи правопорядка выяснили, что за трехлетним мальчиком присматривали отец и дедушка. В какой-то момент ребенка оставили без присмотра, и он выпил рюмку настойки боярышника.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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