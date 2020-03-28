2020-03-28T19:58:42+03:00
Общество

Роспотребнадзор ищет пассажиров поезда «Москва-Воркута», в котором ехала девушка с подозрением на коронавирус

Окончательные результаты анализов будут известны завтра - 29 марта
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Роспотребнадзор ищет пассажиров поезда №042 «Москва-Воркута», в котором 23 марта ехала 21-летняя пассажирка с подозрением на коронавирусную инфекцию. Результаты анализов будут известны завтра - 29 марта, а пока эпидемиологи устанавливают круг контактировавших с девушкой лиц.

У пассажирки первичный анализ на опасную инфекцию выдал положительный результат. Через три дня девушку госпитализировали в инфекционное отделение Котласской центральной больницы (Архангельская область). Ее состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Сейчас они ждут подтверждения анализа из референс-лаборатории Новосибирска - результаты будут известны уже завтра. А пока эпидемиологи ищут людей, которые контактировали с девушкой в поезде.

Известно, что 21-летняя девушка после закрытия вуза на карантин возвращалась из-за Санкт-Петербурга в свой родной поселок Вычегодский в Архангельской области. Сейчас отделение Роспотребнадзора по городу Коряжма, Ленскому и Вилегодскому району разыскивает пассажиров первого вагона поезда 042В «Москва-Воркута», где ехала девушка. Всем, кто контактировал с ней 23 марта, необходимо срочно обратиться на горячую линию Роспотребнадзора: 3-37-39, 3-39-93, 89958940470. Среди них могут оказаться жители Коми, поэтому сообщение распространяется по всей Республике Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Коми: как будут работать вахтовики

Приход коронавируса поменял все планы: и отпускные, и рабочие (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Роспотребнадзор ищет пассажиров поезда «Москва-Воркута», в котором ехала девушка с подозрением на коронавирус
В Усть-Куломском районе остановят движение большинства автобусов
Общественники требуют отремонтировать школьный маршрут в Сыктывдинском районе
Мошенники украли у сыктывкарки 1,2 миллиона рублей
Детский сад в Сыктывкаре вошел в сотню лучших в стране
Спасатели доставляли продукты в воркутинские поселки
Глава Сыктывкара призвала горожан к самоизоляции
Сыктывкарцев на целую ночь оставят без холодной воды
Врачи Коми призвали жителей региона оставаться дома
Нерабочая неделя в Сыктывкаре: как будут работать дорожники с 28 марта по 5 апреля 2020 года
В Коми акция «Час Земли» пройдёт онлайн
В Ухте осудили организатора нелегального казино
Водителей просят не парковаться возле мусорных контейнеров
Жителя Усть-Вымского района будут судить за сбыт наркотиков
В апреле пройдет чемпионат Коми по киберспорту
Печоро-Илычский заповедник перестанет принимать посетителей из-за коронавируса
Пенсионный фонд Коми будет принимать граждан по предварительной записи
Жительница Усинска попалась на удочку мошенников