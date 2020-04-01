В Коми аграриям помогут с решением проблем, вызванных коронавирусом
Приход коронавируса серьезно сказался на ценах комбикормов. Хозяйства вынуждены вытряхивать из кошельков много денег, чтобы купить еду для буренок. Минсельхоз Коми решил поддержать фермеров: ставки субсидий на комбикорм увеличат на 20 процентов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Проблему нужно решать оперативно. Иначе рост цен на комбикорма может повлечь снижение производства молока в регионе. Повышение ставки поможет закупить достаточно комбикорма для коров. По предварительным расчетам, мы планируем увеличить ставку субсидии на комбикорма для крупного рогатого скота на 20 процентов,- заявил министр сельского хозяйства и потребительского рынка Коми Анатолий Князев.
Напомним, что предпринимателям в Коми из-за ситуации с коронавирусом также дали отсрочку по арендным платежам.
Уважаемые читатели! Редакция "КП-Коми" берегите себя и своих близких, а также любимых буренок и других четвероногих друзей. Не выходите лишний раз дома!
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ИСТОЧНИК KP.RU