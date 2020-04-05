2020-04-05T15:28:02+03:00
Общество

Сыктывкарских работодателей просят сообщить в службу занятости об изменениях рабочего режима у сотрудников

Минтруд России собирает сведения
Дарья ЮДИНА
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Сыктывкарских работодателей просят срочно передать сведения об изменениях режима работыСыктывкарских работодателей просят срочно передать сведения об изменениях режима работы
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Сыктывкарским работодателям нужно проинформировать службу занятости об изменениях рабочего режима сотрудников. Данное требование содержится в ст.25 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации».

Из–за неблагоприятной эпидситуации и введения карантина Минтруд России проводит мониторинг увольнения работников в связи с ликвидацией организаций, сокращением численности работников или их неполной занятости.

Так, необходимо в обязательном порядке срочно представить сведения об изменении режима работы сотрудников через портал «Работа в России» и направить информацию об этом по электронной почте m.v.kataeva@soc.rkomi.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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