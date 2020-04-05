Сыктывкарских работодателей просят сообщить в службу занятости об изменениях рабочего режима у сотрудников

5 Апр 2020 2020-04-05T15:28:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Сыктывкарским работодателям нужно проинформировать службу занятости об изменениях рабочего режима сотрудников. Данное требование содержится в ст.25 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации».

Из–за неблагоприятной эпидситуации и введения карантина Минтруд России проводит мониторинг увольнения работников в связи с ликвидацией организаций, сокращением численности работников или их неполной занятости.

Так, необходимо в обязательном порядке срочно представить сведения об изменении режима работы сотрудников через портал «Работа в России» и направить информацию об этом по электронной почте m.v.kataeva@soc.rkomi.ru.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми хотят добиться федерального финансирования для поддержки предпринимателей

Бизнесменам сейчас непросто из-за коронакризиса (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU