2020-04-05T20:44:08+03:00
Общество

Жителям Коми предлагают рассказать о своих героях Великой Отечественной войны

Плакаты с фотографиями будут размещать в школах
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Жители Коми могут увековечить память о своих героических предках с помощью проекта ОНФ «Памяти предков».

- В рамках проекта будут подготовлены и размещены плакаты с фотографиями и биографиями героев. Каждой фотографии присваивается QR-код, который ведет на видеоролик о герое. Плакаты будут размещать в школах, культурно-досуговых и молодежных центрах, музеях, посвященных Великой Отечественной войне, и других социальных объектах региона, - сообщают создатели проекта.

Также жители Коми могут присылать видеоролики о своих героях (хронометраж 90 секунд), их будут размещать на специальном YouTube-канале. Материалы будут принимать по электронной почте 75let.region@gmail.com до декабря 2020 года.

Кстати, в проекте уже приняли участие жители более чем 25 регионов страны, они прислали больше 2200 историй героев. Более подробная информация - на сайте проекта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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