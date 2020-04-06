2020-04-06T13:39:04+03:00
Общество

Коми в период самоизоляции: лечение у стоматолога

В каких случаях жители республики смогут вылечить зубы
Дарья ЮДИНА
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Республиканская стоматологическая поликлиника лечит зубную боль у жителей Коми во время самоизоляцииРеспубликанская стоматологическая поликлиника лечит зубную боль у жителей Коми во время самоизоляции
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В Коми из-за коронавируса продлили режим самоизоляции до конца месяца. Большая часть врачей лечит людей (если те не больны коронавирусом) только в экстренных случаях или когда помощь необходима незамедлительно. А что насчет стоматологов? Куда в Коми обращаться во время самоизоляции, если невыносимо ноют зубы?

Республиканская стоматологическая поликлиника, как и другие медучреждения, тоже лечит людей, если нужна экстренная и неотложная медпомощь. Так что если в челюсти поселилась вредная боль, не терпите и не сидите на обезболивающих, а обратитесь к стоматологу. Обратите внимание: плановые осмотры сейчас стоматологи не проводят!

Поликлиника работает ежедневно с 10 до 16 часов. Обращаться можно по телефонам (8212) 24-30-76, (8212) 24-44-52 (улица Ленина, 84), (8212) 24-11-62 (детское отделение на Интернациональной улице, 113), (8212) 63-22-13 (отделение в Эжве на улице Мира, 27).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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