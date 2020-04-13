2020-04-13T10:08:18+03:00
Общество

Одна из швейных фабрик в Коми приостановила прием заявок на пошив масок

Предприятие просто не успевает обработать все заказы
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Индивидуальные средства защиты с начала пандемии коронавируса в Коми стали на вес золота. Местные швейные фабрики переквалифицировались на пошив масок. Однако их продукция до среднестатистического жителя республики просто не доходит. Недавно же стало известно, что Воркутинская швейная фабрика приостанавливает прием заявок на пошив индивидуальных средств защиты.

- Заявок огромное количество. Работаем на пределе наших возможностей. Мы всех обязательно оповестим. Если по готовности маски вам будут уже не нужны, отменим заказ без вопросов. С 27 марта ежедневный объем заявок на пошив масок составил около пяти тысяч в сутки. В итоге сроки поставок затянулись. Прием заявок пришлось остановить, - сообщает предприятие.

Напомним, что по состоянию на 12 апреля в Коми официально подтверждено 208 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Республика по-прежнему занимает четвертое место по инфицированным в России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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