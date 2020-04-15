В Коми нужно строить инфекционную больницу с детскими отделениями: обращение врио главы Коми

15 Апр 2020 2020-04-15T18:04:31+03:00

Строительство он обсудил с уполномоченной по правам ребенка в Коми Татьяной Козловой

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Строительство Республиканской инфекционной больницы с детскими отделениями обсудил врио главы с уполномоченнрй по правам ребенка в Коми Татьяной Козловой. Итог встречи - больницу строить нужно, она жизненно необходима. Правда, конкретные сроки стройки на встрече не были озвучены. О разговоре Владимир Уйба рассказал в традиционном видеообращении.

Татьяна Козлова отметила, что трижды готовилась проектно-сметная документация, но строительство все время откладывалось. Это многострадальная тема для региона, подумать о ней нужно сейчас.

- Инфекционные болезни – это сегодня серьезное испытание для людей, к которому необходимо очень основательно готовиться. Поэтому, конечно, нам нужны инфекционные больницы, причём совершенно иного формата, с реанимацией, наличием аппаратов ИВЛ. Сегодня мы имеем дело не просто с инфекцией, а инфекцией с тяжёлым поражением дыхательных путей. Поэтому, совершенно точно, поддерживаю вас в этом вопросе, - отметил Уйба.

Кроме того, на встрече обсудили вопросы развития детской паллиативной помощи, детской реабилитации, лекарственного обеспечения детей, проведения генетических исследований. Уйба отметил, что они требуют системного решения - следуют распределить вопросы по приоритетам и начать их решать.

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О чем говорил Владимир Уйба (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU