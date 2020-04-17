2020-04-17T09:57:29+03:00
Общество

Сыктывкарский городской суд продлил арест бывшему главе МВД Коми еще на два месяца

Виктор Половников пробудет в СИЗО до 17 июня
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Сыктывкарский городской суд продлил срок ареста экс-главе МВД по Коми Виктору Половникову, сообщает пресс-служба ведомства.

Виктор Половников пробудет в СИЗО ещё два месяца до 17 июня включительно. Постановление в законную силу не вступило.

Напомним, что экс-силовика обвиняют в получении отката в 12,5 млн рублей от бизнесмена Сергея Ситникова, имя которого фигурировало в «деле Гайзера». Посредниками при передаче взятки были, как считает следствие, адвокат Маргарита Мартиросян и экс-глава ФСКН по Татарстану Фаяз Шабаев. Между тем, бывший сослуживец Виктора Половникова считает, что его подставили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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