Врио главы будет отвечать на вопросы жителей Коми в видеообращении

26 Апр 2020 2020-04-26T19:25:28+03:00

Владимир Уйба будет отвечать на вопросы жителей во время видеообращений. Скрин из видео

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Владимир Уйба будет отвечать на вопросы жителей Коми во время видеообращений один-два раза в неделю. Об этом врио главы сообщил сегодня.

Владимир Уйба о ситуации на 26 апреля.00:01 - о ситуации с коронавирусом на 26 апреля 02:44 - об обращении от учеников спортивной школы олимпийского резерва №2 05:05 - о 34-ой годовщине аварии на Чернобыльской АЭС 07:11 - о празднике Красная Горка 07:55 - о Радонице 09:33 - о вопросах от жителей

Количество видео с ответами будет зависеть от количества вопросов. Оставлять их можно в официальной группе администрации главы «ВКонтакте».

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ИСТОЧНИК KP.RU