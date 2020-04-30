2020-04-30T11:23:06+03:00
Общество

Врио, выходите из сумрака! У руководителя Коми появился инстаграм

Владимир Уйба идет на контакт с жителями республики
Дарья ЮДИНА
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Владимир Уйба завел инстаграм-аккаунтВладимир Уйба завел инстаграм-аккаунт
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Долгое время врио главы Коми Владимир Уйба общался с жителями Коми только с помощью ежедневных видеообращений. Но, похоже, он решил потихоньку идти на контакт с жителями республики.

Недавно Владимир Уйба объявил, что будет раз-два в неделю отвечать на вопросы людей в специально отведенном видео. Первый эфир запланирован на 3 мая.

Ещё у врио губернатора появился первый аккаунт в соцсети. Владимир Уйба завел инстаграм-аккаунт. Пока в нем всего пять публикаций: три официальных снимка из кабинета, фото из лаборатории - все про коронавирус. Разнообразие вносит только милое фотопоздравление с Пасхой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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