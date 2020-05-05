В Коми предлагают благоустроить дворы ветеранов

5 Май 2020 2020-05-05T13:01:09+03:00

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В Коми объявили акцию "Палисадник Победы". С 3 по 8 мая волонтеры будут облагораживать территорию рядом с домами ветеранов Великой Отечественной войны.

Добровольцы хотят привести участки и дворы ветеранов в порядок и посадить там растения. Работы будут вести с соблюдением антокоронавирусных мер: волонтеров - не больше трех человек, обязательны маски и перчатки.

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ИСТОЧНИК KP.RU