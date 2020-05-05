Количество въезжающих в Воркуту людей уменьшилось почти вдвое
Недавно в Воркуте и ещё в трех городах республики ввели карантин. Мэр Игорь Гурьев рассказал, как карантин повлиял на количество въезжающих в город людей.
До введения ограничительных мер на въезд, в Воркуту приезжали в среднем 150-160 человек в сутки (анализ за неделю до введения карантина). В настоящее время в городе приезжает в среднем 80-90 человек в сутки, в том числе вахтовиков.
Сейчас в Воркуте зарегистрировано меньше всего случаев заражения коронавирусом среди "карантинных" городов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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