2020-05-05T17:14:50+03:00
Общество

Количество въезжающих в Воркуту людей уменьшилось почти вдвое

Карантин повлиял на статистику
Дарья ЮДИНА
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Как карантин отразился на количестве людей, въезжающих в ВоркутуКак карантин отразился на количестве людей, въезжающих в Воркуту
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Недавно в Воркуте и ещё в трех городах республики ввели карантин. Мэр Игорь Гурьев рассказал, как карантин повлиял на количество въезжающих в город людей.

До введения ограничительных мер на въезд, в Воркуту приезжали в среднем 150-160 человек в сутки (анализ за неделю до введения карантина). В настоящее время в городе приезжает в среднем 80-90 человек в сутки, в том числе вахтовиков.

Сейчас в Воркуте зарегистрировано меньше всего случаев заражения коронавирусом среди "карантинных" городов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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