Количество въезжающих в Воркуту людей уменьшилось почти вдвое

5 Май 2020 2020-05-05T17:14:50+03:00

Как карантин отразился на количестве людей, въезжающих в Воркуту

Изменить размер текста: A A

Недавно в Воркуте и ещё в трех городах республики ввели карантин. Мэр Игорь Гурьев рассказал, как карантин повлиял на количество въезжающих в город людей.

До введения ограничительных мер на въезд, в Воркуту приезжали в среднем 150-160 человек в сутки (анализ за неделю до введения карантина). В настоящее время в городе приезжает в среднем 80-90 человек в сутки, в том числе вахтовиков.

Сейчас в Воркуте зарегистрировано меньше всего случаев заражения коронавирусом среди "карантинных" городов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Инте зарегистрировали четыре случая заражения COVID-19

На карте Коми скоро не останется чистых от инфекции территорий (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU