В Инту и Ухту поступят аппараты ИВЛ

5 Май 2020 2020-05-05T18:59:57+03:00

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Владимир Уйба выпустил очередное видеообращение. В нем врио главы Коми сообщил, что в регион поступило пять новых аппаратов искусственной вентиляции легких. Не все из них останутся в Сыктывкаре. По одному аппарату получат больницы в Инте и в Ухте новое оборудование нужно как резерв.

Владимир Уйба о ситуации в Коми на 5 мая.00:01 - о ситуации с коронавирусом в Коми на 5 мая 00:42 - об укреплении медицинскими кадрами 01:31 - о поступлении 5 аппаратов ИВЛ (1 для Инты, 1 для Ухты) 02:08 - о лечении больных с хроническими заболеваниями 03:20 - о возможных послаблениях для бизнеса 05:17 - о 100-летии Республики Коми и Чемпионате мира по хоккею с мячом в Сыктывкаре

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ИСТОЧНИК KP.RU